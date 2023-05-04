قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أمس الأربعاء، بمثابة تدشين لبداية الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أنه استمع بإمعان لكلمة الرئيس السيسي، ضمن فعاليات الجلسة، والتي أرسل من خلالها عدة رسائل.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس تضمنت: السعي لبناء دولة ديمقراطية حديثة، ووضع خارطة طريق لمستقبل الأبناء والأحفاد، والحوار لمواجهة التحديات التي تواجه الموطن والمواطن، وثقته في المصريين وصدق النوايا وإرادة العمل؛ لتصبح مصر في مقدمة دول العالم.

وأوضح أن الرئيس السيسي، أرسل عبر كلمته رسالة لكل الأطياف سواء معارضة أو موالاة، بأن التنوع في الآراء والاختلاف في والأطروحات يعزز من كفاءة المخرجات، كما ناشد الحضور بذل الجهود واقتحام المشكلات والقضايا وإيجاد الحلول.

ولفت إلى تأكيد الرئيس في نهاية كلمته الدعم المستمر للحوار وتهيئة كل السبل؛ من أجل الخروج بمخرجات يمكن تفعيلها، مشيدًا بتوجيه الرئيس للأجهزة الحكومية، بإصدار تشريع يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.

وأعرب عن تقديره لمشاركة رياضيين ومفكرين ومؤسسات المجتمع المدني بالحوار الوطني، معقبًا: «شارك رؤساء جمعيات ونقباء ورياضيون وممثلون عن الفن والقوى الناعمة وفلاحون وعمال وأحزاب سياسية ومفكرون وكتاب ورجال الصناعة، فالحوار الوطني يجمع ممثلي الجمعية العمومية للشعب المصري لوضع عقد جديد».

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.