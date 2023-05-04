دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بمراكز شباب دسوق

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمركز شباب الصافية بمشاركة 25 عضوا من عشائر الجوالة بمراكز شباب الصافية وشباس الشهداء التابعين لإدارة شباب دسوق.

الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة التدريبية تناولت محاور عدة، أهمها مفهوم المخلفات الإلكترونية، أنواعها وأضرارها ودور الدولة في التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات والنفايات الإلكترونية، وتضمن التدريب التعرف على سبل التخلص منها بصورة صحيحة للحفاظ على البيئة.

ونظمت الدورة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، عبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية و فريق عمل المركز.