محلل سياسي: بوتين لم يتواجد في الكرملين وقت الهجوم

قال شادي مشقوق، محلل سياسي من موسكو، إن الهجوم على الكرملين عملية فاشلة، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن متواجدا في القصر الرئاسي حينذاك.



وأضاف في تصريحات لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية مارينا المصري، أن روسيا شهدت عمليات إرهابية عدة على حدودها الجنوبية تزامنا مع ذكرى الاحتفالات بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.



وقال الكرملين إنه أسقط طائرتين مسيرتين فوق سماء القصر الرئاسي الروسي، متهما أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين.



وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.



وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر «عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة».



وقالت الخدمة الصحفية إن «نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين».





