محلل سياسي سوداني: قوات الدعم السريع فقدت 70% من قدرتها العسكرية

طالب إبراهيم ناصر، المحلل السياسي السوداني، بتدخل المجتمع الدولي لإجبار ميليشيا الدعم السريع في السودان على ترك السلاح.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري عبر برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، إن ميلشيا الدعم السريع فشلت في اغتيال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، مضيفا أنها تحاول الآن أن تزيد من معاناة المواطنين، بهدف إجبار المجتمع الدولي على إنهاء هذه الحرب دون ملاحقة قاداتها أمنيا.

وأضاف أن ميلشيا الدعم السريع فقدت أكثر من 70% من قدراتها العسكرية وعامل الوقت ليس في صالحها، موضحا أنه ليس هناك اتصال مباشر بين قيادات الميلشيا والقيادات الميدانية الصغرى، وهذا يصعب إمكانية فرض هدنة طويلة الأمد.

وأوضح أن الجيش السوداني منع وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية والمؤسسات التي تحاول الميلشيا الإضرار بها وبينها قصر الرئاسة، مشيرا إلى تصريح الفريق شمس الدين كباشي، عضو المجلس السيادي السوداني الانتقالي، بأن هذه الميلشيا لابد أن تُضرب وتُزال بطريقة خشنة.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانيين والرعايا الأجانب.