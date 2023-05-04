باحث سياسي: استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين يدفع الأمور لذروة الاشتباك

قال الباحث السياسي أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن العدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بوحشية ودون مساءلة وفي ظل صمت مستمر من المجتمع الدولي، يدفع بالأمور إلى النهاية وذروة الاشتباك.
وأضاف «عوض»، خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس أن «الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بلغة الانتقام والقتل والتعذيب الممنهج، ويتجاهل منطق الحوار والذهاب إلى نقاط الالتقاء مع الشعب الفلسطيني خاصة، والإقليم بشكل عام».
ونوه أن نتائج هذه الممارسات الإسرائيلية، ستؤدي إلى استمرار دائرة القتل المجنونة والجهنمية، والتوسع وانتشار الظاهرة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة في باقي الجبهات المختلفة، ودخول أطراف أخرى من الشعب الفلسطيني في خط المواجهة مع قوات الاحتلال، لأن القتل والاغتيالات لن تؤدى إلا لمزيد من الرغبة في عمل رد فعل.
ووصف رئيس مركز القدس للدراسات، ما تفعله إسرائيل بـ«الفشل الأمني والسياسي»؛ لأنه لن يحقق لها الاستقرار الذي تطمح له، ولأنها تذهب إلى استخدام القوة التي أثبتت عدم جدواها، ولا تذهب إلى تسوية سياسية، وعدم قدرتها على إدارة النظام السياسي، نافيًا إمكانية لتخلص من المشكلات الداخلية عبر توجيهها إلى مساحات أخرى.
وكشف أن ممارسات العدوان الإسرائيلي ستفضي إلى تدمير التسوية السلمية بكل أشكالها؛ ليس فقط مع الفلسطينيين ولكن مع الإقليم ككل، لافتًا إلى أن إسرائيل عليها أن تدرك أنه لا يمكن أن تسترد ما تدعيه الهيبة والسمعة بقتل الفلسطينيين.
وذكر «عوض» أنه على إسرائيل ألا تفرح بالانتصارات الوهمية والاستعراضية من خلال هذه الاغتيالات وتقديمها للجمهور الإسرائيلي في الداخل، لأنه بدون تسوية وفتح آفاق حقيقية للفلسطينيين، فإن رد الفعل سيكون قريبًا.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، برصاص الاحتلال خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.