باحث سياسي: استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين يدفع الأمور لذروة الاشتباك

قال الباحث السياسي أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن العدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بوحشية ودون مساءلة وفي ظل صمت مستمر من المجتمع الدولي، يدفع بالأمور إلى النهاية وذروة الاشتباك.