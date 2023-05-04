 كوريا الجنوبية: سنعمل على مراقبة الوضع المالي بعد رفع أمريكا معدل الفائدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: سنعمل على مراقبة الوضع المالي بعد رفع أمريكا معدل الفائدة

سول-د ب أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 9:55 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 9:55 ص


قالت السلطات المالية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إنها سوف تلتزم باليقظة اتجاه عدم استقرار الأسواق المحتمل عقب رفع بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي لمعدل الفائدة، وفتح الباب أمام مزيد من إجراءات رفع معدل الفائدة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير المالية تشو كيونج هو ومحافظ البنك المركزي ري تشانج يونج ومسؤولين آخرين عقدوا اجتماعا لمناقشة تداعيات رفع البنك الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة.

وقالت وزارة المالية والبنك المركزي في بيان "الحكومة وبنك كوريا سوف يعززان نظام مراقبة السوق، وسوف يفحصان عن كثب السلامة المالية لنظامنا المالي، كما سوف يطبقان إجراءات استقرار السوق سريعا في حال لزم الأمر".

وتراجع مؤشر كوسبي بواقع 12ر11 نقطة أو 44ر0% ليصل إلى 28ر2490 نقطة حتى الساعة العاشرة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان بنك الاحتياط الاتحادي قد رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة لتتراوح ما بين 5% و25ر5%.


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