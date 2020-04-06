مجلة ذا هيل ترصد تداعيات أزمة سقف الدين العام على الأمريكيين

رصد موقع "ذا هيل" الإخبارى الأمريكي، آراء مجموعة من الخبراء الاقتصادييين حول تداعيات أزمة "سقف الدين العام الأمريكي" على الكيانات والأفراد داخل الولايات المتحدة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد حذرت، الأسبوع الحالي، من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو المقبل، فيما يستعد المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمعركة عالية المخاطر حول سقف الاقتراض في البلاد.

وأعرب أعضاء من كلا الجانبين عن ثقتهم في أن الكونجرس سيبرم صفقة في الوقت المناسب لرفع سقف الديون، والتي تحدد مقدار الأموال التي يمكن أن تدين بها وزارة الخزانة لتغطية نفقات البلاد.

ورأت ويندي إيدلبرج ولويز شينر، الباحثتان في معهد بروكينجز الأمريكي، أن الأزمة قد تعني مشكلة للأفراد الذين يعتمدون على شيك من الحكومة، سواء كان الفرد متلقيا للضمان الاجتماعي أو موظفا حكوميا أوالمقاولين، يمكن تتأخر مدفوعاتهم في مثل هذا السيناريو، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخبارى الأمريكي.

كما رجح خبراء، أن البلاد قد تشهد زيادة في أسعار الفائدة إذا تخلفت عن السداد، وهذا بدوره يمكن أن يكون له تأثير على معدلات الرهن العقاري.

وتحدث كيث هول، مدير مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي سابقا، عن أنه "إذا أصبحت الحكومة الأمريكية مقترضا أقل موثوقية إلى حد ما، فسوف ترفع أسعار الفائدة التي تحصل عليها".

علاوة على هذه التأثيرات، يرى الباحثون مخاطرة أكبر فيما قد يعنيه التخلف المحتمل عن سداد الديون للأسواق المالية داخليا وفي الخارج، فيما تتوقع بعض التكهنات أن تشهد البلاد ركودا في وقت لاحق من هذا العام.

كما رجحت إيدلبرج أن سوق الأسهم يمكن أن يتعرض لسقوط حر، مع قيام الشركات "بتسريح العمال بشكل جماعي لأنهم قلقون بشأن الشكل الذي سيبدو عليه الاقتصاد خلال السنوات القليلة المقبلة".

ووفقا لموقع "ذا هيل"، يوجد انقسام عميق في واشنطن حول كيفية معالجة حد الاقتراض في البلاد، حيث يصر الجمهوريون على أن أي زيادة تقترن بإصلاحات مالية كبيرة وتخفيضات في التمويل المحلي، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يصر على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن التوصل لحل ينهي الأزمة الاقتصادية التي تقف أمريكا على شفاها "مهم جدا"، مشيرا إلى أن "الفشل في القيام بذلك سيكون غير مسبوق، وسنكون في منطقة مجهولة وستكون العواقب على الاقتصاد الأمريكي غير مؤكدة للغاية".