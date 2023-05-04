الكشف على 1134 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة، على مدى يومين، في قرية جمصة شرق، مركز كفر البطيخ، محافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1134 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 17حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 1 حالة، بالإضافة إلى إجراء 331 تحليلا معمليا، و37 أشعة عادية، و37 موجات صوتية.

وأكد استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بجميع المناطق.