 الرئيس الروسي بوتين يظهر علنا للمرة الأولى منذ الهجوم على الكرملين - بوابة الشروق
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الرئيس الروسي بوتين يظهر علنا للمرة الأولى منذ الهجوم على الكرملين

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 9:59 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 9:59 م
ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، علنًا للمرة الأولى منذ تعرض مبنى الكرملين إلى هجوم بطائرة مسيرة، أمس الأربعاء، وذلك خلال اجتماع مع مع وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم أن وسائل إعلام رسمية روسية قد أظهرت بوتين خلال ذلك الاجتماع الذي تناول الحالة الاقتصادية في روسيا.

وحول الوضع في المناطق المحاذية للحدود الأوكرانية، صرّح بوتين قائلاً إن "الناس الأقويا يعملون هناك"، مطالبًا بمواصلة مساعدة رجال الأعمال في هذه المناطق.

وكان الكرملين قد قال أمس إن طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة المقر الرسمي لإقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلا أن الأخير لم يصاب بأذى.

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