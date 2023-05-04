قال محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، إن غياب عبد الله السعيد لاعب الفريق مؤثر إلى حد كبير.

وكان السعيد قد تعرض للإصابة في الرباط الداخلي للركبة، خلال نهائي كأس مصر أمام الاهلي في شهر أبريل الماضي، وسيغيب عن مباريات بيراميدز حتى نهاية الموسم.

وأضاف فتح الله في تصريحات تليفزيونية: «عبد الله السعيد لاعب مؤثر ويصعب تعويضه، لكن الجهاز الفني لبيراميدز يثق في جميع اللاعبين قبل مواجهة السوبر ضد الأهلي».

وتابع: «خوض السوبر لم يكن في حساباتنا، لكن الفريق سيقدم أقصى جهد لديه، وبيراميدز قدم مباراة كبيرة في نهائي كأس مصر ضد الأهلي وكانت الندية موجودة حتى الدقائق الأخيرة».

وأوضح فتح الله: «بيراميدز يفقد جهود عبد الله السعيد وأسامة جلال والحارس شريف إكرامي فقط قبل السوبر، لكن باقي اللاعبين جاهزين لخوض اللقاء».

وتطرق للحديث عن أحمد الشناوي حارس المرمى، قائلا: «الشناوي من العناصر المميزة وساعد الفريق كثيرا، وأتمنى أن يكون مع زملاؤه أحد أسباب تتويج بيراميدز بالسوبر».