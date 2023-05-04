مقتل 8 معلمين في هجوم بالأسلحة النارية بمدرسة باكستانية

اقتحم مسلحون مدرسة شمال غربي باكستان اليوم الخميس للانتقام من جريمة قتل طائفية، وقتلوا سبعة معلمين على الأقل.



ووقع الهجوم في منطقة كورام المضطربة بالقرب من الحدود الأفغانية، حيث تسكن أغلبية من الشيعة على النقيض من الأغلبية السنية الكاسحة في باكستان.



وقال شوكت توري مسؤول الشرطة المحلية إن جميع الضحايا بالمدرسة من الشيعة.



وأضاف توري، أن المسلحين استهدفوا المعلمين الشيعة انتقاما لقتل معلم سني لقى حتفه في هجوم منفصل بسلاح ناري في وقت سابق من اليوم.



وأوضح الضابط أن المئات من الطلاب كانوا يؤدون اختبارا بالمدرسة، لكن لم يتعرض أي منهم للقتل أو الإصابة.



وقال علي توري الذي رأى جثث القتلى في المدرسة: "لقد كان هجوما طائفيا تقليديا، لقي رجل سني حتفه أولا ثم تم إطلاق النار في مقتل على سبعة من الشيعة عشوائيا على سبيل الانتقام".



وتم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات بالمنطقة فيما يخشى موجة جديدة من جرائم القتل الطائفية بعد الهجومين.



وأفادت الشرطة المحلية بأن نحو 4000 شخص من السنة والشيعة لقوا حتفهم في اشتباكات طائفية في منطقة كورام منذ 2001.