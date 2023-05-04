أشاد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بلاعبه، محمود عبد المنعم (كهربا)، قبل مواجهة بيراميدز، غدا الجمعة، في كأس السوبر.

كشف كولر في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بإمارة أبو ظبي "نحاول دائما أن نساعد كهربا من الناحية النفسية تجاه كل ما يتردد بشأنه من شائعات إيقافه، وذلك بتوفير أكبر قدر من الأجواء الهادئة حوله".

أضاف المدرب السويسري "كهربا يؤدي التدريبات بتركيز شديد، ورغم الصعوبات التي يتعرض لها مؤخرا، إلا أنه يظهر بشكل مميز في المباريات".

كما أشار المدير الفني للأهلي إلى أن كهربا ساعده على حل أزمة واجهت النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أوضح كولر "في يناير الماضي، طلبت التعاقد مع مهاجم جديد، وتابعت بالفعل العديد من اللاعبين، لكننا لم نوفق في ضم مهاجم جديد لأسباب عديدة".

واصل "فلسفتي دائما أنه يجب أن يكون اللاعب الجديد أفضل من المتاح لدينا".

وختم تصريحاته "والآن الفريق يضم 3 مهاجمين أثبتوا كفاءة، وهم كهربا ومحمد شريف وشادي حسين، كما أن الجهاز الفني نجح في إضافة عناصر تهديفية أخرى بمهام مختلفة للاعبي الوسط والدفاع".