نائبة وزير السياحة: إقبال كبير على الجناح المصري في سوق السفر العربي بدبي

أكدت نائب وزير السياحة والآثار الدكتورة غادة شلبي، أن الجناح المصري في سوق السفر العربي 2023 الذي عقد في دبي، شهد إقبالاً كبيراً من قبل العارضين من دول العالم وخاصة منطقة الخليج العربي، بهدف التعرف على الفرص الواعدة ومناطق الجذب السياحية المصرية.

وأشارت شلبي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس - إلى مشاركة 54 جهة عارضة من وكالات السياحة والفنادق وخطوط الطيران بهدف تعريف الجمهور الزائر علي الحضارة المصرية، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية الطموحة لوزارة السياحة تستهدف 25 % نمواً سنوياً خاصة مع عملية التعافي العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، وأيضاً 33 % نمواً في أعداد السياح خلال الخمس شهور الأولي من العام الحالي.

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار، الأهمية التي توليها مصر بسوق السفر العربي والذي يعرض بشكل دوري في دبي وينافس المعارض الأوروبية وغيرها من المعارض الدولية، وتعد بلادها مقصدا سياحيا رائدا يستهدفه العديد من الجنسيات حول العالم، مشيرة إلى أن الوزارة عكفت علي تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات خاصة في مسألة التأشيرات المقدمة لعدد من الأسواق مثل السوق الهندي والتركي والباكستاني وغيرها.

وقالت شلبي، إن الشركات المصرية المشاركة في سوق السفر العربي تقدم العديد من المنتجات السياحية التي تتميز بها بلادها مثل: الشواطئ على طول المدن السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة بالجبال فضلاً عن المدن التاريخية والمتحف الكبير والآثار القديمة التي تبرز المكانة المصرية المتفردة، مضيفة أن الوزارة بدأت في تطوير البنية التحتية لعدد من الفنادق والمنتجعات من أجل زيادة عدد الغرف لتلبية جميع الطلبات المتزايدة لزيارة مصر، ومعظمها يراعي أفضل الأنظمة البيئية والمعايير الدولية.

ودعـت العالم للاستعداد للمشاركة بمبادرات إيجابية في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، بعد نسخة ناجحة في COP27 والذي استضافته مدينة شرم الشيخ والتي عرضت مصر خلالها تجربتها في تطبيق عوامل الاستدامة ووسائل النقل الصديقة للبيئة والحفاظ علي المقومات الطبيعية السياحية والتي تساعد على تطور صناعة السياحة بالعالم.

ويختتم اليوم فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي استمر من الأول حتى الرابع من مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث جمع خبراء من جميع أنحاء العالم في قطاع السفر والسياحة والضيافة لاستكشاف فرص القطاع ودوره في العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.