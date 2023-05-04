محافظ الأقصر يعتمد قرار لجنة الإشراف على المواقف بزيادة تعريفة الركوب بنسبة 10 ٪

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب بنسبة 10%.

واجتمعت لجنة الإشراف على المواقف برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى مغربي سكرتير مساعد المحافظة، وضمت مرور الأقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والتموين.

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والأجرة بكل مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة 10%، وتم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعرية الركوب المقررة وإعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة

وتكليف مرور الأقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات، وكل الطرق بدائرة المحافظة والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية.

وتم توجيه إدارة مرور الأقصر للتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار قنا، والبحر الأحمر، وأسوان بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1993 وتعديلاته على كل من يخالف هذا القرار.