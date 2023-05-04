رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى إصلاح قطاع الطاقة في البلاد

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى تطبيق الإصلاح في قطاع الطاقة واختيار الحلول الجذرية للمشكلات المستعصية.

وقال السوداني -خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان إن الحكومة ماضية "نحو استثمار الغاز المصاحب ووقف هدره، فضلاً عن معالجة العقبات المتعلقة ببعض العقود المبرمة التي تخصّ الطاقة الشمسية وتهيئة الأراضي المخصّصة لهذه المشاريع"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "أن الحكومة تعمل على بلورة رؤية جديدة لقطاع الكهرباء، تنطوي على تطويره واعتماد الدورات المركبة ذات الكفاءة والإنتاجية العالية، حيث تم تنفيذ جزء من هذه المشاريع والعمل جارٍ على البقية، فضلاً عن تفعيل مبدأ الجباية المتعطل لسنوات، على أن يكون بشكل مدروس وعادل، بعيداً عن شبهات الفساد التي رافقته طوال الفترة السابقة".

وشدّد السوداني على "أهمّية تعزيز الدور الرقابي وعدم التهاون أمام مواجهة الفساد واتخاذ الإجراءات السريعة بصدده".

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط الحكومية، التي تتمحور حول المشاريع الخدمية والاستثمارية المعتمدة لتطوير قطاع الطاقة في العراق.