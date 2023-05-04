 زيلينسكي يدعو إلى محكمة دولية من أجل جرائم الحرب الروسية - بوابة الشروق
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زيلينسكي يدعو إلى محكمة دولية من أجل جرائم الحرب الروسية

أمستردام (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 3:19 م

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته من أجل إقامة محكمة دولية لمحاكمة جرائم الحرب والعدوان الروسي ضد بلاده في كلمة ألقاها اليوم الخميس، بعد زيارة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال زيلينسكي في كلمته، إنه بدون عدالة لا يكون السلام ممكنا. واعتبر محاكمة قادة النازية رفيعي المستوى في نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية بمثابة مثال على كيفية التعامل مع الروس المتورطين في الأعمال الوحشية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "استدامة السلام تنشأ من العدالة الكاملة باتجاه المعتدي".

وأشاد زيلينسكي بعمل الجنائية الدولية التي أطلقت تحقيقات بعد فترة قصيرة من الغزو الروسي وفي مارس أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل جرائم حرب مزعومة.

وزار الرئيس الأوكراني المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق اليوم الخميس، خلال رحلة غير معلنة لهولندا.


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