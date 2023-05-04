وزير الخارجية الصيني يزور باكستان يومي 5 و6 مايو الجاري

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الخميس، زيارة عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني تشين قانج لباكستان خلال يومي 5 و6 مايو الجاري.

وأضافت المتحدثة الصينية -بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن زيارة تشين لباكستان تأتي بهدف حضور حوار بين وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان هناك.

كما أوضحت ماو أن الزيارة ستكون الأولى من نوعها التي يقوم بها تشين إلى باكستان، وجزءا مهما من حوارات تفاعلية مقررة مع مسئولين رفيعي المستوى في الصين.

كما من المقرر أن يجري الجانبان الصيني والباكستاني اتصالات معمقة بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة الوضع الدولي والإقليمي.