حملات مكثفة على مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة الفيوم ووحدة المتابعة الميدانية، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، ومحطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

وشن رؤساء مراكز ومدن المحافظة "الفيوم، وأطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية، ويوسف الصديق"، حملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، للاطمئنان على حركة تموين السيارات بعد تحريك أسعار السولار، والتأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات"، بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شن رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، حملات للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة مدى التزام السائقين بقرار المحافظ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، حيث شملت الحملة خطوط "أبشواي، وطبهار، وجردو، وطامية، ودمو، وتلات، والعجميين، وسنهور، وسنورس".

فيماما تم مراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة.