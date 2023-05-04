ترحيل سائحين روسيين لانتهاكهما قواعد الملابس في معبد في إندونيسيا

قال مسؤول اليوم الخميس، إن إدارة الهجوم في جزيرة بالي الإندونيسية سوف ترحل مواطنين روسيين بعد إلقاء القبض عليهما مطلع هذا الأسبوع لارتدائهما ملابس غير ملائمة في واحد من أقدس المعابد في الجزيرة.

وكان مسؤولو الهجرة قد قاموا بإلقاء القبض على ثلاثة روس، سيدتين 35 عاما و29 عاما، ورجل 37 عاما، الاثنين الماضي في المركز الثقافي أوبود عقب أن أبلغ السكان المحليون إنهم يقومون بالرقص والتموضع لالتقاط صورة بملابس غير ملائمة يوم الأحد الماضي خلال زيارة لمعبد بينجوبينجان، الذي يوجد في أقدس مجمع معابد في سفح جبل اجونج.

وقال انجيات نابيتوبولو مدير المكتب الإقليمي في بالي لوزارة العدالة وحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "من بين الثلاثة، سوف نطلق سراح واحدة من السيدتين، وسوف نرحل الاثنين الآخرين لانتهاكهما الأعراف المحلية".