الجيش السوداني يصدر تنويهات إلى قوات الدعم السريع: لا لنهب ممتلكات المواطنين والبنوك

أصدرت القوات المسلحة السودانية، مجموعة تنويهات إلى قوات الدعم السريع، أبرزها عدم احتلال بيوت ومنازل المواطنين، وعدم تحويل المستشفيات ثكنات عسكرية.

وناشدت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، قوات الدعم السريع عدم اتخاذ المواطنين دروعا بشرية، وعدم نهب ممتلكات المواطنين والبنوك وحرق الأسواق.

وشددت على أهمية عدم استهداف محطات الكهرباء والمياه، أو التدرع بالمؤسسات الخدمية ومنعها من تقديم الخدمات للمواطنين، أو نهب ذهب وموارد السودان وتهريبها للخارج.

وقالت: «لا للقتال من أجل أسرة، لا لاستمرار تدفق الأجانب وتجنيدهم بمليشيا حميدتي، لا لمليشيا أنشأها النظام البائد وتتغلغل فيها عناصره»، بحسب تعبيرها.

وأضافت: «نعم لتسليم نفسك أيها المقاتل بمليشيا حميدتي، مع ضمان سلامتك وضمك للقوات المسلحة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة».

واختتمت: «نعم لإلقاء السلاح ووضعه جنبًا، ومغادرة الطرقات والبيوت والأزقة وظل الأشجار وعنابر المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه، والعودة إلى أسرتك مع ضمان ضمك إلى الجيش السوداني بعد تقديم استمارتك أو ما يدل على انتمائك لمليشيا حميدتي».