قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق «الداخلة- الخارجة» و«الخارجة- أسيوط»، من الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا، اعتبارا من اليوم، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراَ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومسئولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص، مناشدا جميع السائقين توخى الحذر والحيطة والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

جاء ذلك بعد أن وقع حادث مروع أمس الأربعاء، نتيجة اصطدام أتوبيس بسيارة نقل ثقيل، أسفر عن مصرع 14 وإصابة 25 آخرين.



وأكد مصدر مسؤول للشروق، أن حادث التصادم نتيجة اصطدام شديد بين أتوبيس نقل الركاب العام وسيارة نقل ثقيل كانت بنسبة كبيرة متوقفة بالطريق الفردى غير المزدوج ولايوجد حاجزا بين الاتجاهين، وكان الأتوبيس يقل أكثر من 45 شخصا أغلبهم ينتمون إلى مركز الداخلة، موعد الساعة 7 مساء من محطة مدينة موط.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإجراء المعاينة وإنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم، وشهدت مستشفي الخارجة التخصصي، إقبال عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم جراء ارتفاع عدد المصابين.





