 تايوان: سوف نعامل أي خرق لطائرات صينية لمجالنا الجوي على أنه الضربة الأولى - بوابة الشروق
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تايوان: سوف نعامل أي خرق لطائرات صينية لمجالنا الجوي على أنه الضربة الأولى

تايبيه (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 9:18 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 9:18 ص

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينج، ردا على أسئلة للنواب إن تايوان سوف تعامل أي خرق لطائرات صينية لمجالها الجوي على أنه " الضربة الأولى".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشيو القول إن تايوان سوف تتأكد من التعامل مع الخروقات وحماية الخط الأخير من الدفاع.

وأضاف أن الجيش التايواني يواجه ضغطا كبيرا بسبب خروقات طائرات الدرون الصينية.

وقال مسؤول آخر بوزارة الدفاع التايوانية للنواب إنه من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة أربع طائرات درون من طراز ام كيو-9، كانت قد طلبتها تايوان بالنسبة لعام 2025.

وأوضح تشيو أن تدريبات هان كوانج السنوية سوف تحاكي سيناريوهات لتعرض شرق تايوان للهجوم.


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