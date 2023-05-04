مرتضى منصور يرفض تصريحات وهدان ويعلن عن مؤتمر صحفي لكشف الحقائق

رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المنعزل، تصريحات سليمان وهدان، عضو مجلس الإدارة، بخصوص عدم تقدم النادي بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم أمام الاتحاد الدولي «فيفا»، بسبب أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

الزمالك أعلن انسحابه من السوبر المصري، المقرر غدًا الجمعة، بسبب عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، على خلفية إساءته للزمالك عقب لقاء الفريقين بالدوري في يناير الماضي.

وهدان صرح بأن الزمالك لن يشكو الأهلي أو اتحاد الكرة أمام الاتحاد الدولي، منعًا لأي ضرر قد يقع على الكرة المصرية (طالع التفاصيل).

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «للأسف كل ما نشر علي لسان الأستاذ سليمان وهدان، عضو المجلس، سواء في البرامج التليفزيونية أو بعض المواقع بخصوص عدم تقديم أي شكوى للاتحاد الدولي ضد اتحاد الكرة أو النادي الأهلي فهو رأيه الشخصي فقط ولا يعبر عن رأي مجلس الإدارة الذي صدر بالإجماع ما عدا سيادته».

وأضاف: «كنا نتمنى أن يحتفظ برأيه لنفسه لأن هذا حقة الذي احترمناه في الغرف المغلقة أما أن يعلنه في كافة وسائل الإعلام عربونًا لشئ نعلمه فهذا ليس من حقه وخاصة أنه ليس المتحدث الرسمي باسم النادي لأنه ليس رئيسًا له».

وتابع: «إذا كان سيادته قد تلقي وعدا بأنه سيكون رئيسًا للنادي قريبًا فهذا أيضا حق مشروع له ولكن بشرط وهو أن من وعده وهو لايملك أن ينفذ وعده».

وأوضح: «مجلس إدارة نادي الزمالك متمسك بقراره ومستمر في اتخاذ الخطوات التي تصون كرامة النادي وأعضائه وجماهيره الغفيرة وتفضح ظلم سنوات طويلة تحملها هذا النادي العريق وسيمارس حقوقه المشروعة في الدفاع عن كرامتة وكبريائه وحقوقة في كل المحافل الدولية وعلي رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية ولو كان الثمن تنفيذ التهديدات التي وجهت لرئيس النادي بعزله وحبسه مرة أخري والتي بدأت خطواتها في اليوم التالي مباشرة من إعلانه قرار الاعتذار عن المشاركة في مباراة السوبر».

وأكد: «أما من يعترض علي حماية حقوق النادي والحفاظ علي كرامتة من أعضاء المجلس فليتقدم باستقالتة فورًا إلي كل من وعدوه بعزل مرتضي منصور وتنصيبه هو رئيسًا للنادي بعد عزل الرئيس الشرعي أو حبسه مرة ثانية».

وأتم: «سيعقد المستشار مرتضي منصور مؤتمرًا صحفيًا يوم الإتنين القادم إن شاء الله لفضح كل المتآمرين ووضع الرأي العام الزملكاوي أمام مسؤولياته التاريخية».