بلجيكا تعلن توقيف 7 مناصرين لتنظيم داعش الإرهابي بشبهة التحضير لاعتداء

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أعلنت السلطات البلجيكية، توقيف 7 مناصرين لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأشارت السلطات البلجيكية إلى أن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات في البلاد.. حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس.