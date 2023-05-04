بلجيكا تعلن توقيف 7 مناصرين لتنظيم داعش الإرهابي بشبهة التحضير لاعتداء

أعلنت السلطات البلجيكية، توقيف 7 مناصرين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت السلطات البلجيكية إلى أن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات في البلاد.. حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس.