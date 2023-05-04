 بلجيكا تعلن توقيف 7 مناصرين لتنظيم داعش الإرهابي بشبهة التحضير لاعتداء - بوابة الشروق
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بلجيكا تعلن توقيف 7 مناصرين لتنظيم داعش الإرهابي بشبهة التحضير لاعتداء

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 9:54 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 9:54 م

أعلنت السلطات البلجيكية، توقيف 7 مناصرين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت السلطات البلجيكية إلى أن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات في البلاد.. حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس.


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