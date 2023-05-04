ثلاث دول خليجية ترفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس اعتبارا من الغد

رفعت ثلاث دول خليجية، السعودية والإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على أن يطبق القرار اعتبارا من يوم غد الخميس.

يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه اليوم.

وقرّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.57 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 %، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.9 % إلى 5.15 % وذلك اعتباراً من غد الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وعلى نفس النسق، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.57 % إلى 6 %، كما رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50 % إلى 5.75 % ، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.50 % إلى 6.75 %، ورفع المصرف سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75 % إلى 7% .