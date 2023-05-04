 السعودية وجزر المالديف تبحثان العلاقات الثنائية في مجالات البيئة والمناخ - بوابة الشروق
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السعودية وجزر المالديف تبحثان العلاقات الثنائية في مجالات البيئة والمناخ

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 6:54 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 6:54 م

بحث عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، ومبعوث شئون المناخ، مع وزيرة البيئة والمناخ والتكنولوجيا بجمهورية المالديف أمينة شاونا، اليوم الخميس، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف مجالات البيئة والمناخ، واستعراض جهود السعودية للوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري.

جاء ذلك على خلال لقاء الجبير وشاونا على هامش حوار بيترسبيرج للمناخ، الذي عقد في ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، حيث ناقشا أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال حوار بيترسبيرج للمناخ.


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