 حي عابدين: رفع إشغالات الباعة الجائلين وتعديات المقاهي من شارع محمد فريد وميدان الأوبرا غرب القاهرة - بوابة الشروق
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حي عابدين: رفع إشغالات الباعة الجائلين وتعديات المقاهي من شارع محمد فريد وميدان الأوبرا غرب القاهرة

محمد عبد الناصر
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 1:54 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 1:54 م


شن اللواء وليد عبدالرءوف حسنين، رئيس حى عابدين، غرب محافظة القاهرة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع وميادين الحي.

وأوضح أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة بالتواجد المستمر بالشوارع والميادين؛ لرفع كفاءة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح حسين، اليوم الخميس، أنه تم رفع الاشغالات للباعة الجائلين وتعديات المقاهى من شارع محمد فريد، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن ذلك بواسطة الجهات المعنية بالحى وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية.

وأضاف رئيس حي عابدين، أنه تم إيقاف أعمال مخالفة في الممر بين العقارين ٥١ و٥٣ بشارع الفلكي، منوهًا برفع كفاءة النظافة بشوارع الجامع والمدبح وحارة الطاحونة وميدان الأوبرا.


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