رئيس مجلس الشئون الخارجية يبحث مع مساعد وزير خارجية الهند سبل دفع علاقات البلدين

التقى السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، مع الدكتور أوصاف سعيد مساعد وزير الخارجية الهندي، حيث تم بحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

وصرح السفير محمد العربي، اليوم الخميس، بأن اللقاء شهد مراجعة شاملة للعلاقات بين البلدين التي شهدت زخمًا عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيودلهي، بجانب تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مصر والهند تربطهما علاقات متميزة وتاريخية بجانب روابط قوية بين الشعبين، مضيفًا أن القاهرة ونيودلهي تحرصان على بناء شراكة استراتيجية لاسيما في مجالات التنمية والتي من شأنها تلبية طموحات شعوبهم.

وأضاف العرابي أن الهند دولة صديقة لمصر، ومن المعروف عنها أنها بلد يساند دائمًا أصدقائه، فضلًا عن كونها في مقدمة الدول الداعمة لوجود نظام عالمي يقوم على قواعد القانون الدولي.