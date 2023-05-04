كشفت تقارير إعلامية أن لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي لكرة القدم في اتجاهها لتأجيل مباراة للترجي الرياضي، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء، موعد إقامة مباراتي الذهاب والإياب بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الأوليمبي برادس يوم 12 من مايو الجاري، في حين تُقام مباراة العودة على ستاد القاهرة يوم 19 من ذات الشهر.

ووفقا لإذاعة «موزاييك» التونسية، فإن لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة الترجي أمام اتحاد تطاوين، لحساب الجولة السابعة من مرحلة التتويج للرابطة المحترفة (الدوري التونسي) إلى وقت لاحق.

وأضافت الإذاعة أن قرار لجنة المسابقات، جاء من أجل تمكين الترجي من الاستعداد لمباراة الأهلي، في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت الإذاعة أنه كان من المقرر أن يواجه الترجي فريق اتحاد تطاوين يوم 10 من مايو الجاري، ولكن تم تأجيل المباراة لكون فريق باب سويقه سيواجه الأهلي يوم 12 من ذات الشهر في ذهاب دوري الأبطال.

جدير بالذكر أن الترجي خسر المباراة الثانية لها في مرحلة التتويج بالدوري التونسي أمس الأربعاء، عقب الهزيمة أمام الصفاقسي بهدف دون رد، ليتوقف رصيد الترجي عند النقطة الحادية عشر واحتلاله المركز الثالث في الترتيب بفارق 4 نقاط عن المتصدر النجم الرياضي الساحلي.