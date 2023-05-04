مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي يشدد على الحاجة لتقديم الدعم العام المستهدف



شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، على أنه يتعين على الحكومات تقديم الدعم العام المستهدف للإبقاء على تنافسية التكتل في وجه ارتفاع معدلات التضخم والدين الحكومي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس.

وأشار جينتيلوني إلى أن الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد-19 كان حتميا، وسوف يكون هناك حاجة للمزيد من أجل الحفاظ على تنافسية أوروبا في سباق تطوير التكنولوجيا النظيفة.

وقال جينتيلوني في منتدى بروكسل الاقتصادي اليوم الخميس، "يجب أن نبدأ من حقيقة أن التدخل العام سوف يكون له دور أكبر مما كان في الماضي. هذا حتمي".

وأضاف: "ولكن جزءا من هذا سباق التكنولوجيا الخضراء –في كل أنحاء العالم- تدعمه الحكومات، واعتقد أن هذا البعد بحاجة إلى أن يكون موجودا على المستوى الوطني والأوروبي".

ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات للحفاظ على النمو المستدام، بينما يخفض ببطء الديون العامة للقارة، ومعدلات التضخم ويزيد القوة الشرائية للعائلات.