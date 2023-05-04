استشهاد 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأشارت الوزارة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إلى "ارتفاع عدد شهداء العدوان على البلدة القديمة بنابلس إلى ثلاثة شهداء"، لافتة إلى أن "اثنين من الشهداء تشوهت ملامحهما بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهما، ما يصعب معه التعرف على هوياتهم".

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "في نشاط مشترك لقوات الجيش، الشاباك، ووحدة مكافحة الإرهاب في البلدة القديمة في نابلس قتل صباح اليوم حسن قطناني ومعاذ المصري، نشطاء حماس، قتلة الإسرائيليات الثلاث في العملية الإرهابية قرب بلدة الحمرة في الأغوار".

وأشار إلى مقتل أحد المساعدين الرئيسيين للمطلوبيْن، لافتا إلى أنه "عثر في المنزل على بندقيتيْن من نوع M16 وكلاشينكوف".