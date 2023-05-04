البيت الأبيض: ما زلنا نجمع المعلومات بشأن حادثة الكرملين

أكد البيت الأبيض قبل قليل، أن الولايات المتحدة ما زالت تجمع المعلومات بشأن حادثة الكرملين، موضحة أنه لا نتائج لديها حتى الآن.



وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة غير متورطة في الهجوم على الكرملين، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



واتهمت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالمسئولية عن الهجوم الذي استهدف مقر الكرملين، قائلة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أو عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي ولا تغيير في وتيرة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف "إن واشنطن تقف وراء هجوم كييف على الكرملين ومحاولات الولايات المتحدة للتنصل (سخيفة)".



وأضاف أنه من المهم أن تدرك واشنطن "المتورطة في الهجوم على الكرملين" خطورة مثل هذا التدخل المباشر في الصراع.



وقال بيسكوف إن واقعة الطائرتين بدون طيار "درونز" تتطلب تحقيقا شاملا وعاجلا ولا يمكن القول متى ستظهر النتائج، مضيفا: "نعلم أن القرارات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية تم اتخاذها في واشنطن وليس في كييف".



وأوضح الكرملين أن "كييف تنفذ فقط هذه القرارات".