حبس 31 مشجعا للترجي قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

قرر قاضي تحقيق تونسي، اليوم الخميس، استمرار حبس 31 مشجعًا لنادي الترجي، إلى حين اكتمال التحقيقات في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل، وفقًا لـ تقارير إعلامية.

وشهدت مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، أحداث شغب من قبل جماهير فريق باب سويقة بمدرجات ملعب رادس، مما ترتب عليه تأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من 40 دقيقة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أحد المشجعين يحمل منشارا كهربائيا في يده.

وذكرت صحيفة «الاتحاد»، أن قوات الأمن ألقت القبض على 58 شخصا، وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة محافظة بن عروس، قرارا بسجن 31 شخصا منهم على ذمة التحقيق، بتهم عدة من بينها الاعتداء على الأشخاص والإضرار عمدا بالأملاك العامة والخاصة والاعتداء بالعنف الشديد على موظف حكومي، كما أطلق سراح بقية المقبوض عليهم.

كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقا في أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات هذه الأحداث.

وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم الأحد الماضي، أن مجموعة من المشجعين قاموا بخلع مستودع داخل الملعب، واستعمال المعدات الموجودة داخله في الاعتداء على الوحدات الأمنية.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الترجي التونسي نظيره الأهلي، يوم 12 مايو القادم على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال.