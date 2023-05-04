الجيش السوداني: الوضع العملياتي مستقر وقوات الدعم السريع تستمر في الخروقات

أعلن الجيش السوداني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن الوضع العملياتي "مستقر تماما" في جميع ولايات البلاد، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تواصل "الخروقات المعتادة".

وقال الجيش في بيان: "لم يلتزم المتمردون بالهدنة المعلنة واستمروا في الخروقات المعتادة التي تتمثل في القصف العشوائي لبعض المواقع وما حولها من مناطق سكنية وأعمال تخريب المنشآت الحيوية ونهب ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية والبنوك، والقيام ببعض التحركات العسكرية".

وأضاف: "حاول المتمردون صباح اليوم (الأربعاء) تعزيز قوتهم الموجودة بجزء من القصر الجمهوري والتي كانت أصلا مكلفة بتأمينه قبل المؤامرة، تصدت قواتنا لمحاولة العدو وكبدته خسائر فادحة".

وتابع: "جرت اشتباكات مع قواتنا نهار اليوم في منطقة السوق العربي ومحيط القصر الجمهوري انتهت بوقف تحركات العدو وكبدته خسائر كبيرة"، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع قامت باعتراض قوة من الشرطة قوامها عشرة أفراد على متن عربتين في منطقة السوق العربي، لافتا إلى أن خمسة منهم قتلوا وجرح أربعة وأسر واحد.

وقال: "جرى توسيع نطاق التمشيط بأجزاء من مناطق العاصمة، كما جرى التعامل مع أهداف معادية بتلك المناطق".

وتابع: "تجدد القوات المسلحة الدعوة للمتمردين بالكف عن التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة والاستفادة من عفو القائد العام وذلك بالتبليغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية بجميع أنحاء البلاد".