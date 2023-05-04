ارتفاع إيرادات فولكس فاجن نتيجة قوة المبيعات في أوروبا وأمريكا الشمالية

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، زيادة بواقع 22 % في الإيرادات في الربع الأول، مدفوعة في الأساس بنمو في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

وبلغت قيمة المبيعات 76 مليار يورو (84 مليار دولار) مقارنة بـ62 مليار يورو في نفس الربع قبل عام.

ونمت الأرباح التشغيلية بواقع 35 % لنحو 7.1 مليار يورو، إذا تم استبعاد معاملات التحوط. وفي حال ادراجها، فأن النتائج التشغيلية تتراجع بواقع 31 % إلى 5.7 مليار يورو، وتبلغ الأرباح بعد حساب الضرائب 4.7 مليار يورو مقارنة بـ6.7 مليار يورو في بداية 2022.

وارتفع إجمالي عمليات التسليم في الربع الأول بواقع 7.5 %، وقفز تسليم المركبات الكهربائية بالكامل 42 %.

وهناك طلبيات متراكمة تبلغ 1.8 مليون مركبة في أوروبا الغربية وحدها.

غير أن النتائج لم تكن بنفس القوة في الصين، وسلمت مجموعة فولكس فاجن مركبات أقل بواقع 14.5 % هناك مقارنة بالعام الماضي.