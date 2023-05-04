بيراميدز: نعاني من إرهاق كبير قبل مواجهة الأهلي في السوبر

اشتكى هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، من الإرهاق الكبير الذي يعاني منه فريقه قبل خوض لقاء السوبر ضد الأهلي، على حد وصفه، بسبب السفر من جنوب إفريقيا إلى مصر ثم للإمارات.

الأهلي يواجه بيراميدز في مباراة السوبر المصري عن الموسم الماضي، بعد انسحاب الزمالك من المباراة التي تقام مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

ويشارك الأهلي في المباراة بصفته بطل كأس مصر في الموسم الماضي، فيما يشارك بيراميدز بديلًا للزمالك، بطل الدوري، والذي أعلن انسحابه بسبب أزمة عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

الزمالك أعلن انسحابه من السوبر المصري، المقرر غدًا الجمعة، بسبب عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، على خلفية إساءته للزمالك عقب لقاء الفريقين بالدوري في يناير الماضي.

وقال هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «نعاني من إرهاق كبير جدًا لأن طائرتنا في جنوب إفريقيا تأجلت وانتظرنا ليوم آخر للقدوم إلى مصر».

وأضاف: «وبعد وصولنا فجرًا إلى مصر بدأت الأنباء تزداد حول احتمالية مشاركتنا في لقاء السوبر وعرفنا بعد ذلك اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في المباراة».

وتابع: «لدينا ثقة في اللاعبين في اللعب حتى في ظل معاناتنا من الإرهاق ولا توجد مشكلة لدينا في اللعب».

وأتم: «هناك مباريات لا تحتاج لحديث لأن اللاعبين يعرفون أهمية المباراة ولم أتحدث معهم كثيرًا ولن أتحدث كثيرًا حتى المباراة».