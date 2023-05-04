مريم مصطفى: لست نادمة على رحيلي عن الأهلي

ترى مريم مصطفى، لاعبة الكرة الطائرة الزمالك، أن مشكلتها مع النادي الأهلي ترجع لكون والدتها هناء حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، مؤكدة أن تواجدها بالقلعة البيضاء شرف كبير لها، وليست نادمه على قرار رحيلها من صفوف النادي الأهلي.

وقالت مريم مصطفى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «سعيدة بتواجدي ضمن صفوف نادي الزمالك، ولست نادمة برحيلي عن النادي الأهلي، وأنا من اتخذت قرار الرحيل وليس النادي من قام بالاستغناء عني».

وأضافت: «تعرضت لأمور صعبة للغاية خلال الـ8 أشهر الماضية، حيث وصل الأمر أن أحد المسؤولين بالنادي الأهلي قام بنشر صورة أتواجد بها، وقام بالسخرية».

وتابعت: «تعرض لإصابة قوية بعد انتقالي إلى الزمالك، لكن هدفي هو دعم الفريق والتتويج بالبطولات، لذلك أتواجد في المباريات لمؤازرة النادي».

وأوضحت: «أتفهم غضب جمهور الأهلي وأتقبل النقد، لكن عندما يصل الأمر لسخرية المسؤولين بالأهلي، يكون الأمر صعبا وغير مقبول، ومشكلتي بالنسبة لهم أن والدتي هي هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة».

وأتمت: «البعض تحدث أنني حزينة بعد انتقالي للزمالك بسبب الأزمة المالية، كل هذا غير صحيح، أنا فخورة بتواجدي بالزمالك».