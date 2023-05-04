 الأردن يوقع مذكرة تجديد استراد 10 آلاف برميل نفط عراقي - بوابة الشروق
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الأردن يوقع مذكرة تجديد استراد 10 آلاف برميل نفط عراقي

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 4:40 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 4:40 م

وقع الأردن والعراق اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة وعن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبدالغني.

وقال الوزير الخرابشة - في تصريح صحفي - إن هذه الكمية تشكل حوالي 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، مشيدا بعلاقات التعاون القائم مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة وأهمية المضي قدما في استكمال تنفيذ مشاريع التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وحول كميات النفط التي استوردها الأردن، قال الوزير الخرابشة إن المملكة استوردت من العراق منذ شهر سبتمبر 2021 وحتى نهاية عام شهر مارس 2023 حوالي 4.5 مليون برميل وبمعدل حوالي 9.992 برميل يوميا.


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