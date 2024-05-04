أتلتيكو مدريد يحشد قوته الضاربة لمواجهة ريال مايوركا

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استدعى الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، كل لاعبيه المتاحين لخوض مواجهة ريال مايوركا، اليوم السبت على ملعب سون مويكس بالليجا.

وعاد إلى القائمة جابرييل باوليستا بعد تعافيه من التواء الكاحل، لكن غاب عنها كل من أنطوان جريزمان للإيقاف وممفيس ديباي وتوماس ليمار للإصابة.

وحصل جريزمان على بطاقته الصفراء الخامسة هذا الموسم أمام بيلباو فيما يغب ممفيس لسادس مباراة على التوالي بسبب إصابة عضلية تعرض لها في السادس من أبريل.

ولا يزال ليمار بعيدا عن المنافسات بسبب قطع وتر أكيليس الأيمن الذي تعرض لها في 16 سبتمبر الماضي.

وفيما يلي قائمة الأتلتي:

"يان أوبلاك وهوراتيو مولدوفان وأنطونيو جوميش وناويل مولينا وسيزار أزبيليكويتا وأكسيل فيتسيل وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز وجابرييل باوليستا وماريو إرمومسو".

"رينيلدو ماندافا وماركوس يورينتي ورودريجو دي بول وكوكي ريسوركسيون وآثر فيرميرين وبابلو باريوس وساؤول نييجيز وصمويل لينو ورودريجو ريكيلمي وآنخل كوريا وموراتا".