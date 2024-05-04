التعليم: لا تغيير في مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد أي تغيير في مواصفات امتحانات الثانوية العامة هذا العام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة "on"، مساء الجمعة، أنّ أسئلة الامتحانات يتم سحبها من بنوك الأسئلة، ولها مواصفات محددة.



وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجنة من عشرة خبراء لمراجعة نموذج الإجابة الخاص بكل امتحان، موضحا أن الأسئلة تكون متدرجة وفقا للمستويات العقلية.



ولفت إلى أن 30% من الأسئلة تكون للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمتوسطة، 30% للمستويات المتميزة، منوها بأنّ الوزارة حرصت على أن يكون جدول الامتحانات يراعي الفترة الزمنية للشُعب المختلفة.



وأفاد بوجود فترة زمنية مناسبة بين كل امتحان وآخر، وهو أمر في صالح الطالب.