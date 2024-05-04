 ساكا يقود هجوم أرسنال لمواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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ساكا يقود هجوم أرسنال لمواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 1:35 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 1:35 م

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بورنموث مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق أرسنال نظيره بورنموث على ملعب الإمارات، في الثانية والنصف من ظهر اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة اليوم كما يلي:

دافيد رايا في حراسة المرمى

الدفاع: تومياسو - جابرييل دوس سانتوس - وليام صاليبا - بن وايت

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتن أوديجارد 

الهجوم: تروسار - كاي هافرتز - بوكايو ساكا.


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