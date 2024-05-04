إزالة 84 حالة تعدِ خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة.

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة مختلف صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



يأتي ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وأشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته بعد مرور أسبوعين على انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الحالية وصل إلى إزالة 84 حالة تعدِ، بواقع 54 حالة على مساحة 4 أفدنة و14 قيراطا، و30 حالة تعد على مساحة 5524، وذلك في الفترة من 20 أبريل الماضي وحتى الأول من مايو.

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي، وتم خلالها إزالة 240 حالة تعدِ، تليها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي، وتم خلالها إزالة 222 حالة تعدِ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في التاسع من مايو الجاري.