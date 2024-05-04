نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قداس عيد القيامة المجيد، بحضور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد ومحمد كجك، رئيس مدينة دمنهور، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور.

وأعربت "بلبع"، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة، وأقباط محافظة البحيرة بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأشارت إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم يتشارك الأعياد وكل المناسبات، متابعة: "يجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء".

وقدمت نائب محافظ البحيرة، التهنئة للقمص تيمو ثاوس بشارة نائباً عن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، والخمس المدن الغربية، ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أعضاء المجمع المقدس وجميع الإخوة المسيحين بعيد القيامة المجيد، متمنية لهم ولمصر دوام الأفراح والأعياد، والسعادة والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت بلبع، اعتزازها بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مشيرا إلى أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام.

من جانبه نقل القمص تيمو ثاوس بشارة، شكر وتقدير نيافة الأنبا باخوميوس للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة، مؤكدًا: "نحن نسيج واحد نتشارك أعيادنا وأفراحنا ويجمعنا وطن واحد ومحبة صادقة نابعة من القلب".