توقيع الكشف وتقديم العلاج لـ676 حيوانًا و3300 طائر في قافلة بيطرية بالغربية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية قرانشو التابعة لمركز بسيون، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، في تصريحات له اليوم السبت، إلى أن فعاليات القافلة التي ترأسها مدير الإدارة البيطرية بمركز بسيون، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 676 حيوانًا، و3300 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "عبد العزيز"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات من المديرية.