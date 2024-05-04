الاتحاد السكندري يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي في الدوري

واصل الفريق الكروي الأول في نادى الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو الجاري، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأتي استعدادات الفريق السكندري، للمارد الأحمر بدون راحة، بعد المباراة التي خاضها الفريق أمام بلدية المحلة في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري، وفاز فيها سيد البلد بهدفين مقابل هدف، رفع بها رصيده إلى النقطة 32 حتلًا المركز الرابع في جدول المسابقة، عائداً إلى المربع الذهبي من جديد.

وطالب طارق العشري، المدير الفني للفريق السكندري، اللاعبين بنسيان بطي صفحة مباراة البلدية، والتركيز على مباراة الأهلي الهامة.

ويخوض الفريق السكندري، مباراة الأهلي وهو يحتل المركز الرابع في جدول المسابقة، برصيد 32 نقطة، جمعها من 20 مباراة فاز في 8 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات.

بينما يخوض المارد الأحمر، المباراة وهو يحتل المركز الـ11، برصيد 24 نقطة، جمعها من 12 مباراة حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 وخسر في مبارتين.