إصابة انتحاري بجروح خطيرة أثناء محاولة تفجير عبوة ناسفة في اندونيسيا

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أصيب رجل بجروح خطيرة عندما انفجرت عبوة ناسفة كان يحملها عند مركز للشرطة في مقاطعة جاوا الوسطى في اندونيسيا، وفقا لما ذكرته الشرطة اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي برازيتو، إن سبعة من عناصر الشرطة كانوا في الموقع وقت وقوع الانفجار مساء الاثنين بمنطقة سوكوهارجو ولم يصب أي منهم بأذى.

وأضاف برازيتو "يخضع الانتحاري حاليا للعلاج في مستشفى الشرطة" مضيفا أن الشرطة تعتقد أن العبوة كانت منخفضة الشدة.

وأظهرت صور تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي رجلا ملقيا على جانب الطريق وغارقا في الدماء قبل أن يتم نقله إلى مستشفى في سيارة للشرطة.

ويأتي الانفجار قبيل الاحتفال بعيد الفطر.

ونشرت السلطات أكثر من 160 ألف فرد أمن خلال موسم العطلات. وذكرت الشرطة الأسبوع الماضي إنها في حالة تأهب بسبب هجمات إرهابية محتملة.

وتعرضت إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين، لسلسلة من التفجيرات الإرهابية المميتة في السنوات الأخيرة.