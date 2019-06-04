الاتحاد الجزائري يعلن بدء عملية بيع قمصان المنتخب

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن الإطلاق الرسمي لعملية بيع قميص المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 المقررة في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.

وأوضح الاتحاد أن العملية التي بدأت اليوم الثلاثاء في مختلف دول العالم، تخص جميع منتجات المنتخب التي تحمل علامة شركة "أديداس" للمعدات الرياضية، كما أشار إلى أن هذه المنتجات متوفرة حصريا على منصة بيع رقمية.

وأكد الاتحاد في بيان نشره بموقعه الرسمي على الإنترنت، تلقي شركة أديداس عددا كبيرا من الطلبات من مختلف المناطق في العالم، مؤكدا أنه سيتم تلبيتها مع انطلاق عملية البيع.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الجزائري مع شركة أديداس مطلع العام الحالي، تبلغ قيمته 9ر1 مليون يورو سنويا وقد يصل إلى 3ر2 مليون يورو بحساب المتغيرات.

وينص الاتفاق على حصول الاتحاد الجزائري على 10 % من قيمة أي منتج يباع في الجزائر أو خارجها.