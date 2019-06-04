اقتصاد جنوب إفريقيا يسجل في الربع الأول أكبر انكماش منذ 10 أعوام

سجل اقتصاد جنوب إفريقيا أكبر نسبة انكماش منذ 10 أعوام خلال الربع الأول، وذلك بعدما شهدت البلاد أكبر أزمة طاقة منذ عام 2008 وتراجع للعملة المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات الجنوب إفريقي القول، اليوم الثلاثاء، إن نسبة التراجع السنوية في إجمالي الناتج المحلي بلغت 3.2% خلال الربع الأول مقارنة بنمو الاقتصاد بنسبة 1.4% خلال الربع الرابع.

وسجلت قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة أكبر نسب انكماش، حيث انكمش قطاع الصناعة بنسبة 8.8%، والتعدين بنسبة 11%، والزراعة بنسبة 13%.

ويشار إلى أنه في ظل السيطرة بصورة كبيرة على التضخم، فإن الانكماش بنسب أكبر من المتوقع سوف تزيد من الدعوات المطالبة للبنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية في جنوب إفريقيا قد واجهت صعوبة في الحفاظ على تدفقات الكهرباء خلال شهر فبراير الماضي، مما أسفر عن أكبر انقطاع للكهرباء في البلاد منذ عقد، مما أثر بصورة سلبية على الشركات وثقة المستثمرين.

ويشار إلى أن الاقتصاد لم ينم بنسبة أكثر من 2% منذ عام 2013.

وتتوقع الحكومة والبنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% و1% على التوالي هذا العام.