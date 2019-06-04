طوكيو وواشنطن تؤكدان أهمية العمل سويا لتنفيذ استراتيجية «إندو-باسيفيك» منطقة حرة

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ووزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان مجددا على أن طوكيو وواشنطن، ستعملان معا من أجل تنفيذ استراتيجية "إندو-باسيفيك" منطقة حرة ومفتوحة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الثلاثاء - أن أبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفقدا الشهر الماضي سفينة قوة الدفاع الذاتي البحرية كاجا في خطوة تدل على قوة التحالف بين الدولتين، مضيفا أنه يأمل في تعميق العلاقات بين الجانبين لتعزيز قدرات الردع والاستجابة.

بدوره، أكد شاناهان قوة العلاقات التي تربط واشنطن وطوكيو، مشددا على أهمية تعزيز هذه العلاقات لتعود بالنفع على البلدين.

وقال شاناهان، إنه ناقش مع مسئولين من اليابان ودول أخرى كيفية تحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، مؤكدا أهمية العمل مع الدول ذات الصلة لضمان التزام بيونج يانج بالعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة.

وأكد المسؤولان أهمية المضي قدما في إعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان بما في ذلك نقل محطة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية إلى منطقة هينوكو في مدينة ناجو.