غرفة التجارة والصناعة الألمانية: السياسة التجارية الأمريكية تتسبب في اضطراب الشركات الألمانية

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ذكرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن السياسة التجارية التي تتبعها الولايات المتحدة حاليا تصيب الشركات الألمانية بالاضطراب.

وقال المدير التنفيذي للغرفة مارتن فانسليبن -اليوم الثلاثاء خلال منتدى الأعمال الألماني-الأمريكي السادس في مدينة بوتسدام الألمانية-: "نحن معتمدون أيضا على النشاط التجاري الأمريكي والصيني والأوروبي نحتاج إلى طمأنينة".

وشارك في المنتدى، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية-الألمانية لأول مرة في ولاية واقعة شرقي ألمانيا، نحو 200 ممثل عن شركات من البلدين.

وتعمل نحو 5300 شركة ألمانية بمصانع إنتاج وأفرع تسويق في الولايات المتحدة، ويعمل بهذه الشركات نحو 692 ألف موظف.